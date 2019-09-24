Какой алкоголь чаще всего покупают россияне: эксперты посчитали чеки покупателей

Был составлен список из пяти алкогольных напитков.

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Эксперты составили топ-5 алкогольных напитков, которые россияне чаще всего покупали в сентябре. Лидирующие позиции в чеках покупателей заняли пиво, вино, водка, коньяк и сидр, сообщают СМИ. Список был сформирован на основе фискальных данных с касс, учтенных в платформе «Такском».

Однако не все эксперты поддерживают данную статистику.

«Данная статистика не соответствует реальности. Есть другие данные, легального рынка, где учтена каждая проданная бутылка. На российском рынке уже лет 15 лидирует пиво, с 2005 года мы считаемся „пивной“ страной. На втором месте в списке самого покупаемого алкоголя — водка. Далее следует вино, винные напитки, ликероводочные изделия, коньяк и уже после — виски, ром и остальные напитки», — опроверг статистику генеральный директор «Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» Вадим Дробиз.

Отметим, что информацию о том, что крепкий алкоголь стал менее популярен среди покупателей, Вадим Дробиз также опроверг. По его словам, ограничения, которые вводит государство, не влияют на количество потребляемого алкоголя. В 2018-2019 годах потребление россиянами алкогольной продукции выросло по сравнению с предыдущими периодами.