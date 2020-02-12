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Во время заседания комиссии по социальной политики в Челябинской городской думе депутаты поддержали предложение о полном запрете продажи алкогольных напитков в такие праздники, как День Победы, День знаний и День города.
С такой инициативной депутаты собираются обратиться в Законодательное собрание Челябинской области.
По мнению депутатов, такие ограничения помогут снизить количество преступлений, а также положительно скажутся на здоровье молодежи.
Отметим, что данный запрет не будет распространятся на кафе и рестораны.
Напомним, что «сухой закон» действует в 47 субъектах РФ. В некоторых городах он также распространяется на День пограничника, День ВДВ и День России.