День города в Челябинске может пройти без горячительных напитков

Подобный запрет может коснуться Дня Победы и Дня знаний.

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Подобный запрет может коснуться Дня Победы и Дня знаний.Во время заседания комиссии по социальной политики в Челябинской городской думе депутаты поддержали предложение о полном запрете продажи алкогольных напитков в такие праздники, как День Победы, День знаний и День города.С такой инициативной депутаты собираются обратиться в Законодательное собрание Челябинской области.По мнению депутатов, такие ограничения помогут снизить количество преступлений, а также положительно скажутся на здоровье молодежи.Отметим, что данный запрет не будет распространятся на кафе и рестораны.Напомним, что «сухой закон» действует в 47 субъектах РФ. В некоторых городах он также распространяется на День пограничника, День ВДВ и День России.