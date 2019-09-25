Госдума начала рассмотрение вопроса о закрытии мелких «питейных»

В инициативу были внесены поправки в первом чтении.

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В Госдуме в первом чтении был принят законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях общепита с залами менее 20 квадратных метров в жилых домах. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента РФ.

«Если помещение, в которых ведется торговля, менее 20 квадратных метров, то торговля алкоголем в розлив там должна быть запрещена, потому что там ни стол не поставишь, ни стул»,

— сообщил изданию «Коммерсантъ» один из авторов законопроекта депутат Ильдар Гильмутдинов.

Также сообщается, что инициатива создана не для того, чтобы запретить такую продажу по всей стране. Руководство регионов будет самостоятельно принимать решение по вопросам запрета, имея законное основание.

«Мы не запрещаем на уровне федерации, мы предоставляем право субъекту федерации принять соответствующее решение», — сообщили изданию «Коммерсантъ» в Госдуме.

Законопроект дает право регионам вносить изменения в условия розничной продажи алкоголя в жилых домах и на близлежащих территориях. Собственники квартир на общих собраниях будут принимать решение о дальнейшей судьбе подобных заведений.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщал, что законопроект о запрете продажи алкоголя в заведениях общепита с залами до 20 квадратных метров, находящихся на первых этажах жилых домов, «концептуально» поддержан в Госдуме.