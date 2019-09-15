В одном из дворов Челябинска появился маленький Симба

На воротах гаража местный художник изобразил сцену из «Короля Льва».

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В одном из дворов по улице Татьяничевой в Челябинске на воротах гаража, прилегающего к детской площадке, появился восхитительный рисунок. Художник и граффитист Тимур «Бразил» Абуллаев изобразил самую известную сцену из мультфильма «Король Лев».

«На работу ушло 3 часа и 10 баллончиков краски. Есть планы новых работ, в том числе и в Челябинске», — рассказал Тимур Бразил корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

Отметим, что это не первые работы Абдуллаева на челябинских стенах. Из недавних работ — масштабный арт в самом центре Челябинска в поддержку Long Fashion Weekend-2019, роспись заборов рядом с челябинским зоопарком, на которых изображено большое количество животных. Также Тимур причастен и к росписи холла в ледовой арене «Трактор».