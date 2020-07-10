Зеленая вода в озере обеспокоила жителей Челябинской области

Фотографиями в соцсетях поделились жители Верхнего Уфалея.

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Многие жители Челябинской области начали обеспокоенно обращаться в местные администрации с жалобами на странный цвет воды, особенно на берегах. Только ничего страшного в этом нет: идет обычное цветение водорослей, которое из-за сильной жары началось гораздо раньше обычного.

«Из-за устоявшейся жары и безветренной погоды зеленые водоросли начинают цветение, при этом они всплывают на и поверхность воды, происходит их закисание, образуется маслянистая консистенция», — прокомментировал Владимир Кулапин, инспектор рыбоохраны.

Обычно цветение воды не опасно, но это может стать проблемой, если в воде имеются возбудители инфекций. Поэтому стоит купаться лишь на одобренных санитарно-эпидемиологической службой водоемах.