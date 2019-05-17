/ В одном из домов Миасса больше недели не вывозили мусор

Ситуацию прокомментировали в «ЦКС».

На невывоз мусора в одном из жилых домов в Миассе пожаловались местные жители. Сообщение вместе с фотографией отходов появилось сегодня, 17 мая, в группе «ЧП Миасс».

Вернадского, 14, мусор не вывозят минимум неделю. В подъезде стоит запах неимоверный. Проникает в квартиры! Звонки в обслуживающую компанию не приносят пользы. — пишет Владимир Бальянов в группе «ЧП Миасс».

Инцидент вызвал неодобрение со стороны местных жителей. Однако, как рассказали сайту «Первый областной» в «Центре коммунального сервиса», работы на данном участке уже ведутся.

Ситуация сейчас находится под контролем, мы сегодня до конца дня все уберем. Там мусорокамеры, переполнения, о котором говорят жители, нет. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь МУЦ «ЦКС» Нина Кобелева.

Отметим, что еще одна проблема, связанная с мусором — невывоз мешком с отходами, оставшихся после субботников. На это во время совещания с главами особое внимание обратил руководитель региона Алексей Текслер, который дал три дня на решение вопроса.