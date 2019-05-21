/ На уборку мусора в Челябинске дали время до вечера

За невыполнение условий возможны кадровые перестановки.

Комиссия Минстроя сегодня, 21 мая, проверила уборку мусора после субботников в Челябинске. Представители ведомства проехали по городу в поисках черных пакетов. На улице Российской обнаружили сухие ветки и полиэтиленовые пакеты. Почти возле каждого дома по улице Елькина лежат черные пакеты и тлеющие сухие ветки. Представитель Минстроя Иван Белавкин заявил, что этого быть не должно.

Отчет сегодня будет у губернатора, а копии передаю администрации. Убрать это все сегодня — Российскую до 18:00, Елькина до 18:00 и прочие адреса в течение сегодняшнего дня. — отметил и.о. заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Отметим, что накануне Алексей Текслер дал сутки на очистку областной столицы и Златоуста от мусора. За невыполнение поручений будут наказывать, в первую очередь глава региона намерен принять кадровые решения.