/ Мешки с мусором убрали с улиц Челябинска

Работа велась все выходные.

В Челябинске все выходные убирали кучи мусора и мешки, оставшиеся после субботников. Напомним, что на эту работу дал три дня Алексей Текслер во время областного совещания с главами муниципалитетов и представителями региональных министерств.

Из всех районов Челябинска было вывезено больше 2 тысяч кубических метров мусора. Это совместная работа подрядных организаций, с которыми заключен договор у администраций района, а также управляющих компаний. Последние заняты исправлением ситуации во дворах. Как выяснилось в ходе аппаратного совещания, справились с поставленной задачей не все УК.

Прямо напротив моего дома добросовестно лежат 15−20 мешков, поэтому просьба продолжить работу. — сказал глава Челябинска Владимир Елистратов.

Работу также продолжает городская администрация, выявляя места, где остались проблемы и направляя уведомления в районы.

Хотел бы поблагодарить глав районов и управление ЖКХ за организацию работы в выходные дни. Много проблемных мест перестали быть таковыми. Активная фаза субботника закончилась, мы переходим к плановой работе. —сказал начальник Управления благоустройства городской администрации Владимир Жучков.

Напомним, что субботники должны завершиться до 1 июня.