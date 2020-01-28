Класс, в котором училась погибшая от вируса девочка, не закрыт на карантин

Всего в этой школе ограничили посещение для четырех групп учеников.

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В средней общеобразовательной школе № 94 в Челябинске, где училась погибшая от вируса семиклассница, на карантин закрыто всего несколько классов. Как рассказали нам в пресс-службе Управления образования Челябинска, седьмых классов среди них нет.

«В школе № 94 на карантин закрыты два шестых класса, четвертый и первый. Всего в Челябинске закрыто 59 классов», — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Управления образования Челябинска Екатерина Самарина.

Начали приостановили учебный процесс в отдельных ученических коллективах и в муниципалитетах региона. В Коркинском муниципальном районе на карантин закрыли около 20 классов.

«На сегодняшний день процент заболевших — 8,9% от всех школьников района. По предписаниям главного санитарного врача по Челябинской области мы в целях предотвращения распространения инфекции приостановили деятельность в школе № 1. Функционировать она не будет с 25 января по 31. У нас еще приостановлена деятельность в 20 классах. Так как у нас продолжается распространение инфекции, с завтрашнего дня приостановят деятельность еще в части классов. Те, кто не посещают школу, проходят образовательные программы через интернет. В образовательных учреждениях обеспечено строгое соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима», — сообщила корреспонденту медиахолдинга ОТВ старший инспектор управления образования администрации Коркинского муниципального района Виктория Забанова.

В Миасском городском округе не закрыто ни одно образовательное учреждение. На карантине всего несколько классов.

«Прирост по заболеваемости ко взрослому населению 11%, к детскому 14%. В образовательных учреждениях введен масочный режим, а также дополнительные мероприятия: проветривание, обработка помещений. Педагоги следят за тем, чтобы ученики с признаками заболевания не посещали учреждение. Всех родителей мы просим не вести заболевшего ребенка в садик, школу, на кружки», — комментирует для медиахолдинга ОТВ ситуацию заместитель Главы Миасского городского округа по социальным вопросам Данила Михеев.

Всего за 4 неделю 2020 года в Челябинской области зарегистрировано 25 167 случаев ОРВИ и гриппа. Максимальный прирост наблюдается среди школьников от 7 до 14 лет — на 50%. Уровень заболеваемости соответствует уровню эпидпорога.