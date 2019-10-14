Эпидемии пневмонии в Челябинске нет

В администрации прокомментировали введение карантинов в отдельных классах нескольких школ.

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О сезонной вспышке пневмонии рассказали в администрации Челябинска. Как пояснила Наталья Котова, проявление среди населения заболевания — это сезонная ситуация. Сейчас зарегистрировано четыре неподтвержденных случая. По ним соберут анализы, которые помогут подтвердить или опровергнуть диагнозы.

«В школах зафиксированы единичные случаи. По ним проводятся мероприятия. Это рабочая ситуация, наступает сезон, и начинают болеть как дети, так и взрослые. Эту информацию мы будем держать в курсе», — рассказала Наталья Котова.

11 октября, карантин в отдельных классах объявили в гимназии № 26 и № 100, и в школах № 137 и № 93. Но ситуация заболеваемости оценивается как не эпидемическая и соответствует прошлому году, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты проводят в школах медосмотры и дезинфекцию помещений. Введено ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий для учеников.