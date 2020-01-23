Карантин начинают вводить на территории Челябинской области

В регионе растет число заболевших гриппом и ОРВИ.

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В Челябинской области за третью неделю года был отмечен серьезный рост заболевших гриппом и ОРВИ. Ситуация оценивается как предэпидемическая. Для того, чтобы не допустить сильнейшего распространения заболеваемости, главным санитарным врачом региона было принято решение начать вводить ограничительные мероприятия. В первую очередь это коснется больниц, а также учреждений соцзащиты и культуры. К пациентам, которые находятся в стационарах, не будут пускать родных, а персонал будет обязан перейти на масочный режим. В регионе отменят культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях.

«Будет проведено усиление мероприятий по своевременному выявлению и изоляции больных ОРВИ и гриппом, проведение экстренной неспецифической профилактики, усиление режима текущей дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха, соблюдение температурного режима в помещениях и др.», — сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

За последние 10 дней заболевших ОРВИ и гриппом стало на 48% и 21% больше соответственно. Болеют жители во всех муниципалитетах. В регионе, как отмечают врачи, циркулируют два штамма гриппа — А и В, в том числе и так называемого «свиного» гриппа, а также респираторные вирусы.

В Роспотребннадзоре напомнили некоторые меры, которые помогут уберечься от вируса в то время, как все вокруг болеют:

— держитесь подальше от «шмыгающих», чихающих и кашляющих людей. Это первые признаки респираторной инфекции;

— почаще мойте руки, тем более перед едой и после улицы;

— проветривайте комнату, в которой находитесь долгое время, а также участите проведение влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств;

— запаситесь медицинскими масками и надевайте их в местах, где собирается много людей.