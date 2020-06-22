«В один миг был прерван мирный ход жизни»: Алексей Текслер обратился к южноуральцам в День памяти и скорби

Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война.

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Сегодня, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. Глава Челябинской области Алексей Текслер отметил, что эта дата среди других памятных дат всегда будет особенной.

«Семьдесят девять лет назад в этот день, в один трагический миг был прерван мирный ход жизни, под вражескими бомбежками запылали города и сёла, вся страна перешла на мобилизационные рельсы, поднимаясь на битву с врагом. Война ворвалась в каждый дом, в каждую семью, стала самым суровым испытанием нашего народа»,— сказал Алексей Текслер.

Добровольцами на фронт ушли сотни тысяч жителей Челябинской области, оставив свои места на заводах и колхозных полях женщинам и детям. И многие их них не вернулись домой с полей сражений.

«Мы всегда будем помнить о том, как судьба целого поколения, опаленного тем июньским днем, стала бессмертным подвигом и ознаменовалась Великой Победой. Вечная память павшим героям Великой Отечественной войны, мира и добра всем нам!»— подытожил губернатор.

Напомним, сегодня, в 14:15 по челябинскому времени, наступит минута молчания. В это время южноуральцы вместе с другими жителями России вспомнят тех, кто погиб в самой кровопролитной войне 20 века. На одну минуту прервётся вещание в эфире телевидения и радио, остановится общественный транспорт, перестанут работать кассы в торговых центрах, а также остановится производство на тех предприятиях, где позволяет технологический цикл.