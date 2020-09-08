В обычном режиме заработали 29 интернатов и домов престарелых в Челябинской области

В учреждениях продолжает действовать масочный режим.

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В Челябинской области к штатному режиму работы вернулись 29 социальных организаций. При этом санитарные и противоэпидемические нормы по предупреждению распространения коронавируса должны быть соблюдены.

Девять психоневрологических интернатов, 14 домов престарелых, 3 детдома-интерната для умственно отсталых детей и столько же отделений временного проживания комплексных центров находились в режиме превентивной изоляции с апреля. Сотрудники учреждений из Златоуста, Копейска и Южноуральска находились на работе без перерыва, смены длились по 14 дней.

«Всего с апреля состоялось девять смен. Все сотрудники получали стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. Для проживания и отдыха персонала были организованы специальные места. В основном, это действующие административные помещения с соблюдением всех санитарных норм», — рассказали в пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области.

В ведомстве добавили, что учреждения все еще закрыты для посетителей. Действуют обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции, а также проводится дезинфекция помещений.