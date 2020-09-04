Режим повышенной готовности продлён до 20 сентября

Документ подписал губернатор.

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Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 20 сентября. Соответствующее распоряжение сегодня, 4 сентября, подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



«Распоряжение о продлении режима повышенной готовности подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 20 сентября 2020 года. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение даёт возможность продления больничных листов данной возрастной категории»,— заявили «Первому областному» представители областной администрации.

Напомним, по предыдущему распоряжению, режим повышенной готовности действовал до 6 сентября. Несмотря на сохранение некоторых мер, таких как масочный режим и социальная дистанция, большинство ограничений в Челябинской области уже сняты. Так, южноуральцам можно посещать массовые мероприятия, ходить в кинотеатры, а также в рестораны и фитнес-центы.

Всего по данным оперативного штаба по COVID-19 в регионе выявлено 14 699 случаев заболевания коронавирусом, 73 из них — за прошедшие сутки. От болезни уже излечились 11 648 южноуральцев, скончалось 384 человека.