В Общественной палате поддержали решение Алексея Текслера помочь дольщикам

На решение проблем долгостроев будет выделен один миллиард рублей.

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На решение проблем обманутых дольщиков в 2020-2021 году из бюджета Челябинской области будет выделено более 1 миллиарда рублей. Данное постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Эти средства станут дополнением к федеральным средствам, выделенным фонду защиты прав дольщиков.

Этот шаг главы региона поддержали в Общественной палате Российской Федерации. Там отметили, что нельзя бросать сотни тысяч обманутых людей на улице.

«В какой-то момент было принято политическое решение о том, что ситуацию с обманутыми дольщиками надо ликвидировать, и для этого должны быть потрачены бюджетные средства. По большому счёту, можно попытаться решить вопрос и без выделения средств, но для этого необходимо проделать большую работу по поиску инвесторов, которых региону нужно привлекать какими-то другими проектами: выделением земли, другими проектами по застройке», — поделился член ОП РФ Артём Кириянов.

Плюсом к тому миллиарду, что будет выделен из регионального бюджета, Челябинская область также получит порядка двух миллиардов из федеральных средств. И в нынешнем 2020 году своё жильё смогут получить 246 дольщиков.

«Так, средства направят на завершение строительства ЖК „Новоград“ в Челябинске, где своих квартир ждут 98 человек. Также будет решен вопрос о достройке либо выплате компенсаций для дольщиков ЖК „Княжеский“ (Челябинск, 124 дольщика) и для 124 дольщиков „Жилищной инвестиционной компании“ в Миассе», — сообщили в региональном министерстве строительства и инфраструктуры.

Отметим, что завершение долгостроев может помочь Челябинской области не только в плане уменьшения дольщиков, но и быстрее выполнить нацпроект «Жильё», в рамках которого Президент Владимир Путин поручил к 2024 году поднять объёмы строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. И примерно треть из этого могут составить долгострои, многие из которых готовы на 60-80 процентов.