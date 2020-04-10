Обманутым дольщикам в Миассе вернут денежные средства

Выплаты за недостроенные квартиры получат 118 семей.

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Ожидающие свои квартиры более пяти лет жители Миасса получат денежные компенсации. Решение о выплате средств было принято Наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков, после встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с директором Дом РФ Виталием Мутко. Выплаты произведут дольщикам «Жилищной инвестиционной компании».

«Накануне наблюдательный совет рассмотрел вопросы софинансирования мероприятий по восстановлению прав дольщиков через выплаты компенсаций или завершение строительства по шести проблемным домам в разных регионах. Среди них и проблемный дом в Миассе. Выплаты смогут получить 118 семей, которые ждут своё жильё почти пять лет», — сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Жители Миасса получат компенсацию не мене, чем сумму, которую они внесли по договору долевого участия. Точную сумму определяет независимый оценщик, опираясь на текущую рыночную стоимость квадратного метра.

В ближайшие несколько лет правительство региона будет направлять по 537,9 миллионов рублей в «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Благодаря этому, уже в 2020 году получится урегулировать проблемы 726 дольщиков.