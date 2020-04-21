Часть обманутых дольщиков СК «Радуга» в Челябинске получили свои квартиры

Помочь предстоит владельцам жилья еще в нескольких домах.

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В Челябинске обманутые дольщики строительной компании «Радуга» начали получаться свое жилье. 159 человек получили ключи от квартир сегодня, 21 апреля. Первым гостем в нескольких квартирах стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Вирус вирусом, а жизнь продолжается, люди думают о будущем. Вопрос жилья остается важным для любой семьи. Когда мы начинали эту работу в прошлом году, дольщиков у нас было более 4600, сегодня их уже 3300. 1300 дольщикам помогли решить эту проблему. Среди них и дольщики СК „Радуга“. Первый дом вводится в эксплуатацию. Этот дом, как и ряд других домов мы достраиваем за счет регионального фонда КЖС, средства были выделены на достройку. Все эти дома были высокой степени готовности, около 85%. Было тяжело наблюдать, как почти готовый дом не вводится в эксплуатацию, когда застройщик сбежал, а люди остались без жилья. Поэтому решение о достройке было принято. В ближайшее время предстоит решить проблему дольщиков еще 33 домов», — подчеркнул глава региона.

Своего жилья в доме № 69 по улице профессора Благих Яна Попиль ждала почти три года.

«Купила квартиру в августе 2017, получаю только сегодня. Дело было долгое. Год назад активно начали борьбу с тем, чтобы дом ввели в эксплуатацию. Обращались в Минстрой, к губернатору. Нам пришлось пройти через банкротство. Дом должны были сдать 30 июня 2018 года. Застройщик потом обещал ввести в эксплуатацию дом до конца 2018 года. Многие дольщиков снимали или жили с родственниками, это очень тяжело. Платить за съем, за ипотеку. Люди боролись как могли», — рассказывает Яна Попиль.

СК «Радуга» начала строительство семи домов. Шесть из них все еще стоят недостроенными, эту проблему только предстоит решить, совместно с фондом «Дом. рф».