Обманутых дольщиков не забудут из-за коронавируса

На достройку проблемных объектов государство направило 30 миллиардов рублей.

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Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль рассказал, как в период пандемии и самоизоляции ведётся работа с теми, кто взял жильё в ипотеку. Замгубернатора напомнил, что сейчас ставка по данному виду кредитования составляет 6,5%. По словам Сергея Шаля, несколько банков уже работают в направлении льготной ипотеки.



Помимо этого были озвучены меры, направленные на поддержку обманутых дольщиков. Сергей Шаль заявил, что правительством России было выделено 30 миллиардов рублей в фонд дом. рф, которые как раз и направлены на достройку проблемных объектов.

«Алексей Текслер уже подписал обращение в адрес руководства фонда дом.рф и в адрес министерства строительства и дорожного хозяйства, чтобы наши объекты были достроены. Также 50 миллиардов выделены на покупку у строительных компаний готового жилья. Мы со своей стороны в этой работе также активно участвуем, и у нас уже есть данные, что Сбербанк и ВТБ, дом.рф уже принимают заявки по льготной ипотеке, эта работа развёрнута»,— заявил Сергей Шаль.

Помимо этого замгубернатора рассказал, как работает строительная отрасль региона. Перерыв в работе составил около недели. Сейчас все объекты строительства на Южном Урале функционируют в полном объёме с соблюдением всех мер предосторожности, заверил заместитель губернатора.