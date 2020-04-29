Магнитогорским школьникам бесплатно предоставили технику для онлайн-занятий

Ее получили все дети из малообеспеченных семей.

Послушать 00:00

В Магнитогорске школьники из малообеспеченных семей начали получать технику для дистанционного обучения в школе. Всего их в городе 1 242 человека. А предоставили электронику для обучения ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», который регулярно помогает магнитогорцам в социальном плане.

«Уже обеспечена поставка планшетов для учеников 1-4 классов и ноутбуков для 5-11 классов. Техника уже привезена в город, идет завоз в образовательные учреждения и уже даже началась выдача», — рассказала начальник управления образования администрации Магнитогорска Наталья Сафонова.

Она также отметила, что все планшеты будут оснащены сим-картами, а ноутбуки — модемами, чтобы у детей имелся выход в интернет для работы с образовательными порталами. Трафик также проплачен ММК до конца года.

Затем, технику у детей никто не попросит назад, она вся останется у них.

Напомним, что режим обязательной самоизоляции продлен до 12 мая. До окончания ограничительных мер все школьники должны обучаться дома.