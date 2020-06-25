В конце июля в Челябинской области появится свой экологический стандарт

Документ, инициированный губернатором, представят публике.

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В Челябинской области появится собственный экологический стандарт. Документ опубликуют до конца июля этого года. О разработке проекта заявил Алексей Текслер.



Губернатор подчеркнул, что экология является темой особой важности в регионе. Уже сейчас, по словам Алексея Текслера, предприятия области включились в план по снижению выбросов. Данные мониторинга показывают, что объёмы вредных веществ снизились в Челябинске и Магнитогорске. Помимо этого, правительство заключает экосоглашения с предприятиями промышленных городов региона, сказал губернатор.

«По моему поручению подготовлен проект регионального экологического стандарта. Сейчас он изучается экспертами. До конца июля документ будет представлен публично. Развиваем систему мониторинга качества воздуха. Вводим новые стационарные и передвижные автоматизированные лаборатории. К концу года их будет 20. Данные с них будут поступать в Единый центр сбора и обработки информации. На его базе мы обеспечим определение конкретного источника загрязнения и контроль достижения квот на выбросы, в рамках нового закона о квотировании. Результаты мониторинга будут доступны онлайн каждому жителю»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что правительство области занимается не только чистотой воздуха, но и очисткой воды. Совсем недавно был достроен Долгобродский канал, в прошлом году ввели объекты водоснабжения в Смолино и в Луговом в Красноармейского района. Кроме того, в этом году будет завершён первый этап реконструкции системы водоподготовки в Озерске. Работы планируют завершить в 2021 году.