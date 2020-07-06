Предприятие в Магнитогорске оштрафовали за выбросы

Компания не снизила объем веществ, поступающих в воздух.

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Министерство экологии Челябинской области оштрафовало предприятие в Магнитогорске за несоблюдение экологических требований при эксплуатации. Тревогу забили жители города, которые сообщали о том, что ООО «Магистраль» загрязняет воздух. По факту обращений магнитогорцев, природоохранной прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой подтвердилось, что компания не уменьшает объемы выбросов.

«В ходе выездной проверки 19.05.2020 совместно со специалистами Министерства экологии Челябинской области установлено, что организацией не выполнены мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ I степени опасности: не прекращена эксплуатация асфальтобетонной установки, не обеспечено сокращение выбросов загрязняющих веществ на 100%, не прекращена разгрузка щебня и песка из приемного бункера на конвейер и транспортировка сыпучих материалов», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Предприятию вынесли представление, согласно которому оно должно устранить нарушение, а также назначен штраф в размере двадцати тысяч рублей. В отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия».