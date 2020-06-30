«Мечел-Кокс» провёл модернизацию оборудования

Компания продолжает реализацию четрёхстороннего соглашения.

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На «Мечел-Коксе» завершился очередной этап модернизации экологического производства с инвестициями в 218 миллионов рублей. На производстве реконструировали коксовую батарею № 8. Таким образом группа «Мечел» продолжает реализацию четырехстороннего экологического соглашения соглашения, подписанного между компанией, региональным правительством, Минприроды РФ и Росприроднадзором по инициативе Алексея Текслера.



Обновленный агрегат получил наилучшие доступные технологии, сообщили в пресс-службе правительства области. Это системы уплотнения газоотводящих стояков, бездымной загрузки угля. Улучшение повысит герметичность оборудования и снизит выбросы загрязняющих веществ 1-4 класса опасности на 4 тонны в год.

«На коксовой батарее модернизировали систему газоотведения коксового газа, установили два новых газосборника, газоотводящие стояки и газопровод прямого коксового газа. Кроме этого, заменили верхнюю выстилку батареи, загрузочные люки для сырья. Смонтировали новые трубопроводы подачи охлаждающей воды, сжатого воздуха, паропроводов и другие системы, обеспечивающие надежную и экологически безопасную работу коксовой батареи», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства региона.

«В результате выполнения предприятиями таких договоренностей об экологизации своих мощностей, к 2024 году мы достигнем снижения совокупного объема выбросов в атмосферу по городу на не менее чем 20 процентов»,

— прокомментировал событие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Модернизация является важной частью реализации нацпроекта «Экология», отметил министр экологии региона Сергей Лихачёв. По его словам минимизация выбросов является приоритетной задачей ведомства.

В рамках четырехстороннего соглашения и национального проекта «Экология» экологические мероприятия на «Мечел-Коксе» будут продолжатся. В ближайших планах предприятия: установка новых систем для сокращения выбросов загрязняющих веществ в химических цехах предприятия и реконструкция коксовой батареи № 1.