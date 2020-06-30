На «Мечел-Коксе» завершился очередной этап модернизации экологического производства с инвестициями в 218 миллионов рублей. На производстве реконструировали коксовую батарею № 8. Таким образом группа «Мечел» продолжает реализацию четырехстороннего экологического соглашения соглашения, подписанного между компанией, региональным правительством, Минприроды РФ и Росприроднадзором по инициативе Алексея Текслера.
Обновленный агрегат получил наилучшие доступные технологии, сообщили в пресс-службе правительства области. Это системы уплотнения газоотводящих стояков, бездымной загрузки угля. Улучшение повысит герметичность оборудования и снизит выбросы загрязняющих веществ 1-4 класса опасности на 4 тонны в год.
«На коксовой батарее модернизировали систему газоотведения коксового газа, установили два новых газосборника, газоотводящие стояки и газопровод прямого коксового газа. Кроме этого, заменили верхнюю выстилку батареи, загрузочные люки для сырья. Смонтировали новые трубопроводы подачи охлаждающей воды, сжатого воздуха, паропроводов и другие системы, обеспечивающие надежную и экологически безопасную работу коксовой батареи», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства региона.Модернизация является важной частью реализации нацпроекта «Экология», отметил министр экологии региона Сергей Лихачёв. По его словам минимизация выбросов является приоритетной задачей ведомства.
«В результате выполнения предприятиями таких договоренностей об экологизации своих мощностей, к 2024 году мы достигнем снижения совокупного объема выбросов в атмосферу по городу на не менее чем 20 процентов»,— прокомментировал событие министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.
В рамках четырехстороннего соглашения и национального проекта «Экология» экологические мероприятия на «Мечел-Коксе» будут продолжатся. В ближайших планах предприятия: установка новых систем для сокращения выбросов загрязняющих веществ в химических цехах предприятия и реконструкция коксовой батареи № 1.