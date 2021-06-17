«Аркаим» попросил туристов пока не приезжать в заповедник

Массовых мероприятий, приуроченных ко дню летнего солнцестояния, не будет

Администрация заповедника «Аркаим» попросила туристов воздержаться от поездок в заповедник с 19 по 22 июня. Как раз в эти дни, а именно 21 июня, в день летнего солнцестояния, «Аркаим» притягивает массу гостей. Ограничения связаны с угрозой распространения COVID-19.



При этом парк не закрывают для посещения и туристический лагерь, где можно оставить автомобиль и заночевать, продолжит работу. Осмотреть помещения музеев также возможно, но исключительно в маске.

С 18 по 23 июня в заповеднике не будет массовых мероприятий. Как долго продлится этот режим, неизвестно. В любом случае с 9 по 11 июля на территории планируют провести фестиваль «Аркаим».

Напомним, что ранее в Челябинской области отменили Ильменский, Бажовский и Бушуевский фестивали. Также под вопросом празднование Сабантуя в регионе.