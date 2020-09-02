Избавиться от незаконных свалок в Париже потребовала прокуратура

ТБО складируют на земельных участках, что угрожает здоровью жителей и вредит окружающей среде.

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В селе Париж (Нагайбакский район, Челябинская область) выявили несанкционированные свалки. Отходы выбрасывают прямо на землю. По результатам прокурорской проверки к ответственности привлекут местную администрацию.

«Несанкционированное размещение отходов с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, создает угрозу жизни, здоровью населения и угрозу причинения вреда окружающей среде», — пояснили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Необходимо устранить нарушения и ликвидировать незаконные свалки. Соответствующие представление внесено главе сельского поселения.