В ноябре 2024 года откроют расширенный участок трассы М-5 в Ашинском районе

Первый этап реконструкции готов на 80%

На ноябрь текущего года запланировано открытие движения по четырехполосному участку трассы М-5 в Ашинском районе. Безопаснее дорога станет от поворота на поселок Новозаречный, мимо поселка Мясниково и не доезжая до Сима (1564 — 1578 километры). Первый этап реконструкции федеральной автодороги готов более чем на 80%, сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал». Работы идут со значительным опережением графика. Сейчас на участке двухполосное движение, а ежесуточно там проезжает более 12 тысяч машин. И этот показатель растет.

«Статистика ДТП свидетельствует об острой необходимости расширения проезжей части трассы в условиях горной местности: только на данном участке в минувшем, 2023 году, было зафиксировано 78 ДТП, за 6 месяцев 2024 года — 31 ДТП»,— отмечают в ведомстве.

При реконструкции дорожники установят современное электрическое освещение и осевое барьерное ограждение. Это, а также спрямление дороги сделают ее безопаснее и комфортнее для водителей.

Сейчас рабочие завершают переустройство коммуникаций и земляные работы, строительство трех мостов из четырех. Из 22 труб уложено 20. Установлено 13 километров из 23-х современного барьерного ограждения. Более чем на 80% завершено устройство дорожной одежды.

Второй и третий этапы реконструкции, включая строительство обхода Сима, завершит в 2026 году. На самой масштабной дорожной стройке региона (1548 — 1609 километры) трудится более 700 специалистов и несколько сотен единиц техники.