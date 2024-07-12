«Дорогу смерти» под Симом расширят с двух до четырех полос к 2026 году

Трасса М-5 станет «выше» и безопаснее

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В Ашинском районе продолжается расширение федеральной трассы М-5 «Урал». Дважды в неделю неподалеку от Сима дорожники проводят буровзрывные работы, возводят высоченные опоры и перекрывают движение автомобилей. Зачем и когда М-5 изменит привычный маршрут — в материале информагентства.

Горные серпантины, спуски, подъемы и всего лишь две полосы — таким перед южноуральцами и проезжающими сквозь область автолюбителями предстает участок М-5 в Ашинском районе. А еще он изобилует фурами, которые тяжело обогнать, и смертельными авариями. Чтобы превратить страшную для многих дорогу в безопасную, Упрдор «Южный Урал» и «Дортрансстрой» ведут масштабную реконструкцию.

«Сейчас это направление эксплуатируется с трехкратной перегрузкой пропускной способности. Дорога не отвечает ни современным требованиям безопасности, ни требованиям к передвижению. Назревшая реконструкция — необходимое решение», — отмечает начальник Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

К 2026 году М-5 изменит свой путь: двухполоска у Сима отправится в собственность региона, а федеральная трасса будет проходить в объезд города по широкой эстакаде (и очень высокой — ее второй участок достигнет 46 метров в высоту). Она сгладит общий рельеф местности — уберет подъемы и спуски, которые приводят к авариям в зимнее время.

Всего новый участок состоит из трех этапов: первый и третий реконструируют, второй строят с нуля (порядка 14 километров). Общая протяженность участков — 61 километр. Дополнительно для безопасности добавят разделительные ограждения, чтобы исключить лобовое столкновение автомобилей.

Открытие движения на всех трех участках дороги планируется в 2026 году. Новый маршрут позволит сократить проезд от Кропачево до границы с Башкортостаном не менее чем на 40 минут.