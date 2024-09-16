Рабочие завершают первый этап реконструкции трассы М‑5 в Ашинском районе

Там откроют четырехполосную дорогу

Первый этап реконструкции участка трассы М‑5 в Ашинском районе Челябинской области подходит к концу, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Дорога стала четырехполосной с 1564‑го по 1578‑й километры.



«Сейчас дорожники укрепляют откосы, устанавливают барьерное ограждение и блоки в местах сближения с нефтепроводом. Скоро водители смогут ехать на данном участке уже по четырем полосам», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что этот участок дороги откроют в ноябре. Второй и третий этапы реконструкции завершат в 2026 году.

Этим летом журналистам показали, как идет реконструкция на М‑5. Фоторепортаж с симской эстакады высотой с девятиэтажный дом смотрите на сайте.