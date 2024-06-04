Дорожники расширяют трассу между Вахрушево и Миасским до четырех полос

Поездки в районе объездной дороги Челябинска ускорятся

На Курганском шоссе возле поселка Вахрушево кипит работа — там идет капитальный ремонт дороги. Самосвалы, экскаваторы, катки, рабочие трудятся и днем и ночью. Уже в 2024 году пятикилометровый участок от Челябинской объездной до села Миасского станет четырехполосным. Там же установят новые дорожные знаки, остановочные пункты, надземный переход. Корреспонденты ИА «Первое областное» посетили место ремонта и узнали, какие ожидаются улучшения.





Участок от Вахрушево до Миасского, где идет ремонт, один из самых загруженных на Курганском шоссе. Там встречаются машины, следующие в город или оттуда, и фуры, уходящие с Челябинской объездной или едущие туда. Расширение трассы решит проблему, и проезжать этот участок можно будет быстрее. Сделать объезд на время ремонта не получится, потому что для такой дороги нет места.

«На этот участок была разработана проектная документация. „Росавтодор“ довел нам финансирование и задание. Отторговали, и подрядчик начал работать. Заменяют слои основания дорожной одежды, укладывают слои покрытия асфальтобетона. Водопропускные трубы заменят металлическими гофрированными», — рассказывает ведущий эксперт дорожного хозяйства управления федеральных автодорог «Южный Урал» Дмитрий Белобородов.





Куратор объекта поясняет, что конструкция дорожной одежды составляет 89 сантиметров. Это основание — песок, геосетка, геосетка с добавлением цемента и три слоя покрытия общей толщиной 23 сантиметра. Последнее — щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он отличается высокой прочностью, устойчив к образованию колеи и истиранию.

Когда дорожники закончат расширение трассы, на обновленном участке нанесут разметку, установят дорожные знаки, разделительное барьерное ограждение, остановочные комплексы, фонарные столбы. Рядом с Миасским появятся разворотные петли и надземный пешеходный переход.

«В районе съезда на село Миасское будут построены две разворотные петли. Они будут полностью освещены. Также на 27-м километре заменят остановочные павильоны и построят надземный модульный пешеходный переход. Они тоже будут освещены. Общая протяженность наружного освещения составит 3100 погонных метров», — отмечает Дмитрий Белобородов.





Срок службы дороги при должном обслуживании достигает 15 лет, говорят дорожники. Действует гарантия от 5 лет в зависимости от слоя. Если вдруг возникнут проблемы, подрядчик проведет ремонт за свой счет.

Расширение трассы Р-254 «Иртыш» в сторону Кургана с двух до четырех полос — часть большого проекта по соединению соседних городов четырехполосками. До конца 2026 года отремонтируют еще 6,4 километра по направлению в Зауралье. Там тоже расширяют трассу. Работы идут уже несколько лет. В Мишкинском округе реконструировали пять участков дороги — в сумме это 10 километров. Ремонты начались и в других местах. Расширение идет от Кургана до Тюмени и от Тюмени до Екатеринбурга. Между Челябинском и Екатеринбургом уже открыты 4 полосы.