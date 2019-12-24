В Новый год челябинцы предпочитают отдыхать в России

Популярный сервис составил рейтинг городов и стран, которые пользуются популярностью у южноуральцев.

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Аналитики проанализировали поисковые запросы, которые жители Челябинской области задавали с 15 ноября по 15 декабря. Эксперты утверждают, что именно в это время пользователи планируют новогодние поездки.

Исследование показало, что жители Челябинской области предпочитают зимние каникулы проводить внутри страны: кто-то ездит в санатории и на курорты, а кто-то просто отправляется в другой город. Поездки по России в последние пять лет стали в два раза популярнее. Почти половина предновогодних запросов в Яндекс. Путешествиях была посвящена внутреннему туризму.

Если обратить взгляд в сторону заграницы, то в этом году, как и прежде, лидирует Турция. Ее популярность в поисковиках возросла в три раза. На следующих позициях расположились Таиланд, ОАЭ и Вьетнам, пятерку лидеров замыкает Китай. Также в первую десятку, по мнению жителей Челябинской области, попали Италия, Германия, Индия, Испания и, на последнем месте, США.

В последние пять лет в страны Европы и Юго-Восточной Азии южноуральцы в Новый год едут неохотно. Исключение составила только Греция — ее позиции за последние пять лет не упали.

Топ-15 городов, в которые предпочитают ездить жители региона перед Новым годом, открывает Москва. Следом идут Екатеринбург и Сочи. Следующая тройка: Санкт-Петербург, Пхукет и Миасс. Аналитики не исключают, что люди, в частности, в Миасс и Екатеринбург ездят не только погулять по красивым местам, но и в гости друзьям и родственникам, об этом говорит популярность самого Челябинска в этих городах. В Топ также вошли три турецких города: Аланья, Кемер и Сиде, а вот европейских направлений в списке нет. Помимо Миасса, который расположился на шестой строчке из пятнадцати, в список вошли еще два южноуральских города: Еткуль (8 место) и Магнитогорск (15 место).

Посмотрели аналитики и на то, как меняются цены в новогодний период. Многие гостиницы и отели увеличивают плату за проживание на время праздничных выходных. В среднем стоимость отдыха в городах, которые входят в первые полсотни по популярности, в новогодние праздники повышается на 24%. Дороже всего отметить главный праздник года в Дубае, в этот период цены здесь «подскочат» больше чем на 40%. Примерно на 30 — 35% выше станут цены в Минске, Пхукете, Таллине и Стамбуле.

Пользуются Новым годом и популярные зимой российские города. Так стоимость отдыха в Суздале повысится аж на 165%, а в Великом Устюге и Великом Новгороде на 79% и 73% соответственно. На 65% дороже, чем обычно, будет отпраздновать Новый год в Звенигороде и Ярославле.

Но растут цены не везде. Так, к примеру, в арабском Абу-Даби стоимость отдыха сохранится на прежнем уровне, как и в гостиницах вьетнамского Нячанга. Практически не меняются прайсы и в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге.