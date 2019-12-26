Челябинские полицейские спасли детский Новый год

Стражи порядка подготовили оригинальное поздравление для жителей области.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Послушать 00:00

«Неисправный» конь отказался ехать на праздник, новогодний утренник оказался под угрозой, ведь Дед Мороз теперь не сможет попасть на праздник, но на помощь старому волшебнику приходят доблестные сотрудники челябинского управления ГИБДД: так начинается видеоролик, которым ГУ МВД России по Челябинской области поздравило жителей с главным праздником года.

«Внимательный зритель обязательно заметит очень символичный хронометраж видеоролика, который авторы специально заложили в идею создания новогоднего видеопоздравления», — заметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские челябинской области поздравляют жителей и гостей Южного Урала с наступающим Новым годом и Рождеством, желает исполнения всех желаний, здоровья и процветания.

Полную версию видеопоздравления можно посмотреть здесь.