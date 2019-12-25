Центр Челябинска залило светом: стартовал фестиваль «Южно-Уральское сияние»

Для жителей подготовили грандиозное шоу, которое закончилось салютом.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Послушать 00:00

После официального открытия главного ледового городка Челябинска состоялось еще одно грандиозное событие. На театральной площади стартовал фестиваль «Южно-Уральское сияние», который продлится до 29 декабря.

Пространство в центре города было залито светом и музыкой. Жители и гости Челябинска наблюдали масштабное световое шоу, подготовленное лучшими 3D-дизайнерами России.

На фасаде государственного театра драмы имени Наума Орлова было организовано масштабное представление, которое поразило всех присутствующих. Люди заполнили пространство от памятника Ленину до улицы Тимирязева, желающих принять участие в грандиозном событии собрались сотни.

Закончилось мероприятие праздничным салютом, который, по сути, открыл череду новогодних праздников.

Напомним, световой фестиваль «Южно-Уральское сияние» продлится в Челябинске до 29 декабря. На фасаде театра драмы каждый вечер в эти дни будут показывать 3D-сказки на новогоднюю тематику.

«Очень сложно пришлось дизайнерам, так как здание имеет очень необычную конструкцию. Художникам пришлось сильно постараться, чтобы изображение равномерно расплывалось по граням фасада театра. В эти дни на фасаде театра покажут такие новогодние сказки как «Золушкуа, „12 месяцев“ и „Ночь перед рождеством“», — рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ, присутствовавший на открытии.

Водителям в эти дни стоит перепланировать свои маршруты, так как в связи с проведением фестиваля с 25 до 29 декабря будет закрыта для проезда улица Тимирязева на отрезке от Елькина до Энгельса.