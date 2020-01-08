Как войти в рабочий ритм после новогодних праздников

Что сделать сегодня, чтобы завтра быть в строю?

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Завтра большая страна выходит на работу. Что делать тем, кто отдыхал все восемь дней и с трудом осознает, что вставать теперь снова придется по звонку будильника, а не по собственному желанию?

Обычно, наш человек предпочитает пассивный отдых на диване у телевизора, если все ваши праздники прошли именно так, постарайтесь хоть сегодня подвигаться: сходите в парк или займитесь домашними делами, так организм получит сигнал, что пришло время действовать.

Полезным будет и составление целей на предстоящий год. Если вы еще не сделали это, сегодня самое время. Так можно поймать вдохновение и ощутить прилив сил для будущих свершений.

Сегодня также следует лечь пораньше, чтобы утром с легкостью подняться из постели. Пусть мысли о том, что первая рабочая неделя года состоит всего из двух трудовых дней, греют вас.

Отметим, что депутат Государственной думы Геннадий Онищенко предложил сократить продолжительность новогодних праздников.

«В большинстве городов страны нет развлечений, поэтому каникулы граждане России проводят перед телевизором. Безделье приводит к другим проблемам: чревоугодию и злоупотреблению алкоголем», — считает Онищенко.

Депутат добавил, что сокращение выходных положительно отразится и на экономике страны.