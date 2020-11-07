В новой инфекционной больнице под Челябинском провели субботник

В уборке участвовали 150 человек, включая министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семёнова.

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Сегодня, 7 ноября, в новой инфекционной больнице под Челябинском прошёл грандиозный субботник. Наводить порядок в корпусах приехали не только сотрудники министерства здравоохранения во главе с Юрием Семёновым, но и врачи, и студенты-медики — всего более 150 человек. О том, как прошла уборка, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Пока одни, вооружённые вёдрами и чистящими средствами, моют полы, стены и окна, другие сразу же расставляют в чистых кабинетах мебель и необходимую технику. Как отмечает заведующая третьим инфекционным отделением Алёна Иванова, все работают слаженно и параллельно знакомятся друг с другом. Вместе с волонтёрами и студентами щётками орудует и министр здравоохранения.

«Сюда выехали в полном составе коллеги из Минздрава Челябинской области, из третьей областной клинической больницы — те, кто будет здесь работать. И все желающие, кто захотел нас поддержать на субботнике. Моем, расставляем оборудование. Готовим больницу для того, чтобы её запустить в те даты, которые перед нами поставили»,— рассказал Юрий Семёнов.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, в некоторых корпусах палаты уже полностью оборудованы. Например, в реанимационном отделении: там есть и современные аппараты ИВЛ, и отдельная вентиляция, проведён кислород, а также установлены аппараты реаниматолога-анестезиолога. За стеной расположился пост медсестры. Всё, что необходимо для оказания помощи пациентам, готово.

Напомним, официально приём первых больных запланирован на 12 ноября 2020 года.