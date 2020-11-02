Через 10 дней в новую инфекционную больницу Челябинска поступят первые пациенты

Горбольница № 2, где в субботу взорвалась кислородная станция, переведут в плановый формат работы.

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Алексей Текслер сегодня проверил готовность новой инфекционной больницы в Малой Сосновке. Губернатор обошел все корпусы, пообщался с медиками, которые уже заступили в учреждение, и со строителями, наводящими последние штрихи в благоустройстве. В медучреждении, которое так необходимо области в сложившейся эпидситуации, уже идет монтаж оборудования, полностью готов операционный блок, в большинстве палат установлена мебель.

«Окончательный срок, который сейчас назвали строители, — это 5 ноября, работы будут завершены. И когда уже окончательно медики зайдут на объект — они и так на объекте, — но вот эта процедура должна начаться 5 числа, первые больные должны появиться по нашему графику 12 ноября. Объект востребованный, мы с вами это понимаем, тем более после инцидента с городской клинической больницей № 2 вопрос наличия свободных ковидных коек — это вопрос достаточно важный», — прокомментировал губернатор Челябинской области на месте.

Резерв свободных коек в ковидных госпиталях позволил разместить всех пациентов ГБ № 2 на других базах. Тем не менее потребность остается. Более того, Алексей Текслер отметил, что вторую горбольницу, где в субботу, 31 октября, прогремел взрыв на кислородной станции, после ремонта переведут на плановое оказание медицинской помощи. С запуском новой инфекционной больницы в Малой Сосновке к обычному режиму работы начнут возвращаться и другие учреждения здравоохранения области. Остаются последние штрихи: глава Минздрава Челябинской области проверил готовность новой инфекционной больницы

Напомним, решение о строительстве Областной инфекционной больницы было принято в августе этого года. Потребность в медучреждении такого формата назрела давно, а пандемия коронавируса только ускорила ее появление. Построили больницу в рекордные сроки, на объекты такого уровня обычно уходит до полутора лет. В Челябинске справились за два месяца.