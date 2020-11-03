Тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдёт в пяти городах Челябинской области

С 3 по 5 ноября можно бесплатно и анонимно узнать свой статус.

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1 декабря во всем мире будут отмечать День борьбы со СПИДом. В преддверии этого дня по всей России проходят масштабные акции, в которых жители страны бесплатно и анонимно могут узнать свой ВИЧ-статус. В этом году мероприятие получило название «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».

Не обошла стороной данная акция и Челябинскую область. Интернет-портал о профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, который был создан Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, объявил о том, что в пяти городах региона с 3 по 5 ноября пройдёт тестирование жителей на ВИЧ-инфекцию.

В Центре общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска напоминают гражданам о том, что тестирование на ВИЧ — это лишь признак заботы о себе и окружающих.

«В глазах общества обследование на ВИЧ до сих пор выглядит необычно и даже странно. Возможно, узнав о планах пройти тестирование, близкие заподозрят вас в „плохом“ поведении. А зря. Потому что обследование — это, прежде всего, признак заботы о своем здоровье», — рассказывают в Горздраве.

Начнётся тестирование сегодня, 3 ноября, в Магнитогорске. Сдать анализ можно будет с 12 до 18 часов по адресу: пр. Ленина, 83 (ТРК «Континент»). Также с 12 до 18 часов узнать свой ВИЧ-статус сегодня смогут и жители Миасса по адресу: пр. Автозаводцев, 65 (ТРК «Слон»).

Затем эстафета с тестированием перейдёт в Златоуст. 4 ноября по адресу: посёлок Айский, 70 (ТРК «Тарелка») специалисты будут ждать жителей с 12 до 18 часов.

Завершится «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» 5 ноября в Челябинске, где будут ждать жителей по адресу: Артиллерийская, 136 (ТРК «Горки»), и в Копейске по адресу: проспект Славы, 8 (ТРК «Слава»). Также с 12 до 18 часов.

При этом в Челябинске всегда можно бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Для этого нужно посетить Центр СПИДа по адресу: ул. Шуменская, 16 в любой будний день.