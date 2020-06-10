В Новосинеглазово на несколько дней ограничат движение транспорта

Там проводятся ремонтные работы.

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На улице Челябинской в поселке Новосинеглазово на несколько дней будет ограничено движение автотранспорта. В районе железнодорожных переездов будут проводиться ремонтные работы по замене барьерных плит устройств заграждения пути, а также резинокордового настила и асфальтирования проезжей части.

«Ограничения будут вводится с 15 по 22 июня 2020 года в периоды времени с 20:00 до 08:00 часов. Движение будет организовано по одной полосе», — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с введенными ограничениями.