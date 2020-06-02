В Челябинске ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

Перекроют одну из улиц в Курчатовском районе.

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Дорожные работы, которые активно проводят в Челябинске, станут причиной перекрытия одной из улиц города. Ремонт запланирован в Курчатовском районе, на одном из участков придется перекрыть движение транспорта.

«В пятницу, 5 июня, с 20:00 будет полностью закрыто движение по улице Мастеровой на участке от Свердловского тракта до улицы Автодорожной в оба направления», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинска.

На указанном участке дороги планируют укладывать асфальт. Ограничения будут действовать до 9 июня. Во вторник утром движение планируют возобновить.

Челябинцев просят планировать свои маршруты и искать объезд данного участка.