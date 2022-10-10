В Нижней Салде испытали созданный в Челябинске демонстратор двигателя для ракеты

У протестированного устройства для ракеты-носителя нет аналогов в мире

Созданная в лаборатории Южно-Уральского государственного университета двигательная установка для полностью возвращаемой одноступенчатой ракеты-носителя успешно прошла испытания. Демонстрационные пуски установки с центральным телом, состоящей из объединенных в общую систему 16 ракетных двигателей, проходили на площадке Научно-исследовательского института машиностроения в Нижней Салде Свердловской области. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Проект по разработке установки является частью работы Уральского НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы». Демонстратор ракетно-космического комплекса для возвращаемой многоразовой ракеты-носителя включает в себя системы управления и контроля с искусственным интеллектом и не имеет аналогов в мире.

«В прошлом году ученые удачно провели испытания на топливной паре спирт — кислород. В этом году после проведения большого объема расчетно-теоретической и конструкторской работы успешно прошли испытания демонстратора двигателя первой ступени на топливной паре кислород — водород, которая обеспечивает максимальную энергетическую характеристику для ракеты-носителя», — рассказали в вузе.

Во время испытаний команда инженеров и научных работников ЮУрГУ также продемонстрировала фрагмент новой конструкции топливного бака. Команда ставила перед собой задачу показать, как могла бы быть сделана стенка топливного бака большой ракеты, чтобы удерживать необходимую температуру в условиях космоса.

Кроме того, ученые протестировали поднимание и опускание платформы, к которой присоединены элементы системы управления полетом и посадкой.

«Это большой и волнительный шаг в нашем проекте, потому что топливная пара кислород — водород — это очень взрывоопасная смесь, мало кто в мире умеет работать с такими двигателями: Россия, США и Китай. Сейчас мы переходим на новый этап, только эта топливная пара обеспечит выполнение всех поставленных задач. Запуск состоялся, центральное тело охлаждаемое, уже отработало. Без преувеличения это мировой уровень», — говорит проректор ЮУрГУ по научно-образовательным центрам и комплексам Сергей Ваулин.

На сегодняшний день, по словам Сергея Ваулина, нет ни одной научной публикации, которая бы описывала пуск демонстратора двигателя с охлаждаемым центральным телом на кислороде и водороде.

«Можно сказать, что эти два пуска, которые состоялись, — первые в мире. Задачи, которые стоят перед нами сейчас, — повышение энергетики и экспериментальное подтверждение верности наших расчетов», — добавил Сергей Ваулин.

Работа над проектом проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Правительство области выделило 50 млн рублей, еще 5 миллионов направил Южно-Уральский государственный университет и 10 млн — Уральский НОЦ.

Проект реализуется совместно с государственным ракетным центром имени академика В. П. Макеева (Миасс) и Научно-исследовательским институтом машиностроения (Нижняя Салда).