Осенью на Урале пройдут испытания модели двигателя многоразовой ракеты-носителя

Их проведет Государственный ракетный центр имени Макеева

В сентябре Государственный ракетный центр им. Макеева проведет испытания демонстратора двигателя для многоразовой ракеты-носителя, которую разрабатывают в рамках Уральского научно-образовательного центра. Об этом сообщил замначальника отделения — руководитель проектов по ракетно-космическому направлению ГРЦ Евгений Мочалов в ходе круглого стола, посвященного работе Уральского межрегионального НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы», в уральском информационном центре ТАСС.

«В рамках проекта НОЦ и будут сформированы первые проверочные образцы, модели, демонстраторы технологий. Данный этап проекта НОЦ рассчитан до октября этого года, то есть в сентябре пройдут испытания. <...> И проверим правильность заложенных проектных решений», — сказал Евгений Мочалов.

«Исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой» — это ведущий проект (в космической области) научно-образовательного центра.

Отметим, Уральский межрегиональный НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» создан в рамках нацпроекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. В его развитии активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей (УрФУ, ЮУрГУ и КГУ); входят 66 организаций (9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров).