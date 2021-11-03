В вузе Челябинской области начали создавать двигатели для масштабного космического проекта

На развитие новой лаборатории в 2021 году выделили 90 миллионов рублей

Молодые ученые совместно с предприятиями Челябинской и Свердловской областей начали создавать двигательные установки для ракет-носителей в новой лаборатории ЮУрГУ. На ее развитие в 2021 году вуз получил 90 миллионов рублей. В настоящее время она является подразделением в структуре научно-образовательного центра «Аэрокосмические технологии» центра ракетно-космической техники имени Макеева, сообщает пресс-служба учреждения.



«Лаборатория создана в рамках технологического проекта программы деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра „Передовые производственные технологии и материалы“. Цель — исследование, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления и контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой», — рассказал руководитель лаборатории, кандидат технических наук Юрий Капелюшин.

Все сотрудники лаборатории — молодые ученые и инженеры. Набор в команду продолжается, и средний возраст сотрудников составит около 35 лет.

Молодежную лабораторию создали в Южно-Уральском государственном университете в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В ней изучают физико-химические, газодинамические процессы и напряженно-деформированное состояние двигательных установок с центральным телом для многоразовых ракет-носителей.

В год науки и технологий ЮУрГУ победил в конкурсе программы «Приоритет-2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). Университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии.

Испытания модельного жидкостного ракетного двигателя (своего рода демонстратора технологии) для первой российской возвращаемой ракеты-носителя успешно прошли в начале октября на полигоне Нижнесалдинского НИИ машиностроения. Проректор ЮурГУ по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Сергей Ваулин рассказал ИА «Первое областное» о том, как они проходили и в чем особенность разработки.