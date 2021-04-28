Государственный ракетный центр им. Макеева привлечет студентов к созданию демонстратора жидкостного двигателя

На нем предполагается дать студентам почувствовать, ощутить вкус реальной работы по созданию высокотехнологичной продукции

ГРЦ им. Макеева привлечет студентов к созданию демонстратора жидкостного двигателя в рамках реализации проекта для научно-образовательного центра. Демонстратор будет в десять раз меньше реального двигателя ракеты, сообщил заместитель начальника отделения — руководитель проектов по ракетно-космическому направлению ГРЦ Евгений Мочалов в ходе круглого стола, посвященного работе Уральского межрегионального НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы», в уральском информационном центре ТАСС.

«В рамках проекта НОЦ планируется создание демонстратора жидкостного ракетного двигателя с центральным телом, подобного, но в 10 раз меньше реального двигателя, который предполагается применять на реальной ракете многоразовой одноступенчатой. На этом демонстраторе предполагается получить подтверждение некоторых заложенных проектных решений и дать студентам почувствовать, ощутить вкус реальной работы по созданию высокотехнологичной продукции», — пояснил Евгений Мочалов.

Уже сформированы концепция ракетоносителя, его основные технические и технологические решения, внешний вид и схема применения. Напомним, осенью на Урале пройдут испытания модели двигателя многоразовой ракеты-носителя.