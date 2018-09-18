Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.2 -0.08 79.36 -0.59
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Три офисных работницы из Челябинска претендуют на место в финале конкурса красоты

Три офисных работницы из Челябинска претендуют на место в финале конкурса красоты

Девушкам нужна поддержка в Интернет-голосовании.
сегодня в 07:29
  |  Общество

Сразу три челябинки, работающие в офисе, прошли в полуфинал международного конкурса красоты. Регина Сороковых, Елена Коноплева и Любовь Дмитрук обошли конкуренток из Челябинска и готовы обойти 100 соперниц из других городов. Им предстоит борьба за место в финале. Кто окажется на главной сцене конкурса «Мисс офис», решит Интернет-голосование.

Победителем отборочного тура в Челябинске была Елена Коноплева. Девушке 21 год, она работает в модельном агентстве.

С детства люблю ставить перед собой сложные задачи и решать их. Моя главная цель в жизни — открыть собственную школу танцев. — поделилась девушка.

Голосование закончится 7 октября. Затем в Москву пригласят финалисток конкурса «Мисс офис». Победительница получит приз в 2 миллиона рублей.

Поддержите жительниц Челябинска в голосовании.

Общество
12 королев приняли участие в финале конкурса красоты «Рожденная побеждать»
вчера в 14:25
12 королев приняли участие в финале конкурса красоты «Рожденная побеждать»
Общество
«Рожденные побеждать» выступят в прямом эфире финала конкурса красоты на «Первом областном»
15.09.2018
«Рожденные побеждать» выступят в прямом эфире финала конкурса красоты на «Первом областном»
Культура
Смотрите на 1obl.tv прямую трансляцию караоке-конкурса среди известных персон Челябинска
12.09.2018
Смотрите на 1obl.tv прямую трансляцию караоке-конкурса среди известных персон Челябинска
Культура
Евгений Кузнецов взял гран-при конкурса «Песня города» в Челябинске. Видео
  
10.09.2018
Евгений Кузнецов взял гран-при конкурса «Песня города» в Челябинске. Видео
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Комментарии

Уася
08:37, 18.09.2018
Мисс Офисный планктон.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Три офисных работницы из Челябинска претендуют на место в финале конкурса красоты
сегодня в 07:29
Три офисных работницы из Челябинска претендуют на место в финале конкурса красоты
Хоккей
«Трактор» потерпел разгромное поражение от «Йокерита»
вчера в 23:33
«Трактор» потерпел разгромное поражение от «Йокерита»
Хоккей
КХЛ. Челябинский «Трактор» в гостях у «Йокерита»
вчера в 20:25
КХЛ. Челябинский «Трактор» в гостях у «Йокерита»
Общество
Челябинская область стала одной из самых успешных в реализации проекта «Городская среда»
вчера в 19:28
Челябинская область стала одной из самых успешных в реализации проекта «Городская среда»
Происшествия
Рабочий листопрокатного цеха упал в ванну с раскаленным цинком
вчера в 18:16
Рабочий листопрокатного цеха упал в ванну с раскаленным цинком
Общество
Борис Дубровский: «Ответственность за подачу тепла в дома несут лично главы территорий»
вчера в 17:31
Борис Дубровский: «Ответственность за подачу тепла в дома несут лично главы территорий»
Общество
Получить разрешение на охоту можно через Интернет
вчера в 16:56
Получить разрешение на охоту можно через Интернет
Общество
Акция «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ» для Коммерческих автомобилей Volkswagen
вчера в 16:55
Акция «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ» для Коммерческих автомобилей Volkswagen
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6