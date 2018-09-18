/ Три офисных работницы из Челябинска претендуют на место в финале конкурса красоты

Девушкам нужна поддержка в Интернет-голосовании.

Сразу три челябинки, работающие в офисе, прошли в полуфинал международного конкурса красоты. Регина Сороковых, Елена Коноплева и Любовь Дмитрук обошли конкуренток из Челябинска и готовы обойти 100 соперниц из других городов. Им предстоит борьба за место в финале. Кто окажется на главной сцене конкурса «Мисс офис», решит Интернет-голосование.

Победителем отборочного тура в Челябинске была Елена Коноплева. Девушке 21 год, она работает в модельном агентстве.

С детства люблю ставить перед собой сложные задачи и решать их. Моя главная цель в жизни — открыть собственную школу танцев. — поделилась девушка.

Голосование закончится 7 октября. Затем в Москву пригласят финалисток конкурса «Мисс офис». Победительница получит приз в 2 миллиона рублей.

Поддержите жительниц Челябинска в голосовании.