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/ Учителя литературы из Челябинской области уволили за спиритический сеанс на уроке

Учителя литературы из Челябинской области уволили за спиритический сеанс на уроке

Мужчина объяснил, что просто пытался говорить со школьниками на одном языке.
сегодня в 17:56
  |  Происшествия

Педагога из школы в Троицке уволили за необычные уроки. Чтобы привлечь внимание учеников, учитель литературы Николай Летин решил провести спиритический сеанс. Он начертил на доске магические символы, прочитал с ноутбука заклинание — все для того, чтобы призвать персонажа в жанре ужасов.

Дети любят что-то из массовой культуры. Ктулху — популярный интернет-мем, почему бы не привлечь к предмету литературы, говоря на их языке. — рассказал сайту «Первый областной» Николай Летин.

Ученики сняли на видео необычное занятие, а потом распространили запись в Сети. Среди посмотревших оказался директор школы, который инициативу не оценил. Проверку начала прокуратура, изучила страницу Николая Летина в соцсети и увидела там запрещенные публикации.

В ходе мониторинга одной социальной сети «ВКонтакте» было установлено, что на странице, принадлежащей педагогу, были размещены фотографии непристойного содержания, в том числе факт насилия, жестокости, применения оружия, а также добавлены комментарии с использованием ненормативной лексики. — прокомментировала сайту «Первый областной» помощник прокурора Троицкого района Евгения Кожемякина.

В итоге учителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Мужчину уволили из школы, но он с таким решением не согласен и заявляет, что обязательно восстановится в должности. Мужчина также намерен подать в суд на тех, кто опубликовал видео в интернете, тем самым испортив преподавателю карьеру и репутацию.

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