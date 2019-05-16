/ Учителя литературы из Челябинской области уволили за спиритический сеанс на уроке

Мужчина объяснил, что просто пытался говорить со школьниками на одном языке.

Педагога из школы в Троицке уволили за необычные уроки. Чтобы привлечь внимание учеников, учитель литературы Николай Летин решил провести спиритический сеанс. Он начертил на доске магические символы, прочитал с ноутбука заклинание — все для того, чтобы призвать персонажа в жанре ужасов.

Дети любят что-то из массовой культуры. Ктулху — популярный интернет-мем, почему бы не привлечь к предмету литературы, говоря на их языке. — рассказал сайту «Первый областной» Николай Летин.

Ученики сняли на видео необычное занятие, а потом распространили запись в Сети. Среди посмотревших оказался директор школы, который инициативу не оценил. Проверку начала прокуратура, изучила страницу Николая Летина в соцсети и увидела там запрещенные публикации.

В ходе мониторинга одной социальной сети «ВКонтакте» было установлено, что на странице, принадлежащей педагогу, были размещены фотографии непристойного содержания, в том числе факт насилия, жестокости, применения оружия, а также добавлены комментарии с использованием ненормативной лексики. — прокомментировала сайту «Первый областной» помощник прокурора Троицкого района Евгения Кожемякина.

В итоге учителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Мужчину уволили из школы, но он с таким решением не согласен и заявляет, что обязательно восстановится в должности. Мужчина также намерен подать в суд на тех, кто опубликовал видео в интернете, тем самым испортив преподавателю карьеру и репутацию.