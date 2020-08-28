В Новом художественном театре открыли театральный сезон

Зрителей ждёт спектакль «Братец Кролик & КО».

В Челябинском Новом художественном театре открывают театральный сезон. После коронавирусной паузы посетителей НХТ сразу же ожидает премьера — спектакль «Братец Кролик & КО». Первые показы пройдут уже сегодня, 28 августа и в субботу, 29 августа. Премьеры в НХТ пройдут с учётом всех требований Роспотребнадзора: особая рассадка для зрителей , обязательный масочный режим и санитайзеры.



Однако в театре уверены, что новые условия не помешают успешной премьере. Постановка «Братец Кролик & КО» выполнена в стиле вестерна, изменив спектакль Евгения Гельфонда по мотивам сказок Дж. Харрриса и пьесе А. Арцишевского и В. Лымарева, который когда-то пользовался популярностью в Челябинске. Зрителей ждут новые декорации и антураж Дикого Запада, отметили представители НХТ.

«Если вы любите вестерны, то приходите на безалаберную и добрую пародию на этот жанр. Если вы любите индейскую романтику — вам понравится наш спектакль. Если вы с теплом вспоминаете, или еще не знаете Братца Кролика и других „братцев“, не пропустите „Братец Кролик & Ко“», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе НХТ.

Отметим, что весь сентябрь НХТ будет показывать премьеры, помимо «Братец Кролик & КО» это постановки «Шишок», «Саня, Ваня с ними Римас». Останутся и спектакли из проверенного репертуара: «Любите меня. Диагноз», «Малахитовая шкатулка», «Гроза», «Рождество в доме Купьелло», «Прибайкальская кадриль», «К тебе, Земля обетованная!» и другие. Также были возобновлены репетиции других проектов, которые остановили из-за пандемии.