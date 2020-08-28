Театры Челябинской области обновляются перед началом сезона

В рамках нацпроекта «Культура» в регионе отремонтировали ряд храмов культуры.

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Уже в сентября на Южном Урале начинается новый театральный сезон. Зрителям покажут не только новые постановки, но и обновлённые облики храмов культуры. Их модернизация проходит в рамках нацпроекта «Культура».



Среди мест, которые попали под обновление — молодёжный театр. В здании закончился ремонт, который шёл 2 года. В первую очередь починили крышу, которая в здании 1903 года постройки оказалась самой проблемной точкой. Во время ремонта были учтены все жесткие требования по сохранению исторического облика. Также в зал закупили новое оборудование. Сейчас в театре репетируют спектакль «Как слониха упала с неба». Его премьера назначена на 18 сентября, но продавать билеты пока не начали.

«Я думаю что билеты раскупят все, потому что мест будет меньше, а наши зрители очень ждут встречи с нами. Звонят, пишут, когда же, когда же, когда же. Артисты готовы, театр готов, и мы вообщем то все в предвкушении, 5 премьер у нас готовится, до Нового года мы хотим показать зрителям 5 премьер», — отметила директор молодежного театра Галина Братышева.

Другая ситуация в кукольном театре. Здесь артисты не выйдут на сцены на протяжении двух лет. По нацпроекту «Культура» здание только начали ремонтировать.

«Пока в зрительном зале — старые кресла, они отслужили зрителю довольно долго, но не только кресла преобразятся, но и стены, экраны тут будут технологичные»,— подчеркнула заместитель директора кукольного театра Елена Ильченко.

В театре обновят сантехнику и художественное освещение. 3D-технологии появятся в малом зале, таким образом в постановках смогут участвовать и зрители. На время ремонта актёры кукольного театра будут работать на свежем воздухе — в парках и скверах.

До октября планируется реконструировать фасад театра драмы. Плиты были привезены с Коелгинского карьера. Самому зданию исполнилось 40 лет, а вопрос об обновлении мрамора поднимался с 2008 года.

«Мы ставим вентилируемый фасад, в здании будет тепло, ставим новый мрамор, ставим новые окна. У нас идут интенсивно репетиции, заканчивается пошив декораций, костюмов и так далее, мы очень надеемся что 10 мы покажем онлайн этот спектакль зрителям»,— рассказал заместитель директора театра драмы Владимир Карпов.

Под обновление попали и храмы культуры в Магнитогорске. Так, по нацпроекту «Культура» в местной консерватории появилось новые инструменты. 1 сентября здесь начнут учится 178 новых студентов.

«Мы приобрели духовые инструменты, замечательные, высококачественные, для детей, мы приобрели виброфон, нам удалось приобрести струнно-смычковые инструменты. Для нас это очень серьёзное подспорье»,— ректор магнитогорской государственной консерватории Наталья Сокольвяк.

Отметим, что на обновление храмов культуры в регионе уйдёт около 4 лет. В рамках нацпроекта «Культура» поддержку получат детские и кукольные театры. Обновление планируется полностью завершить в 2022 году. Из областных и федеральных средств на реконструкцию театров направили почти 500 млн рублей, 140 из которых — на молодёжный театр, 200 — на кукольный и 145 миллионов на театр драмы.