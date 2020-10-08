Алексей Бетехтин рассказал, как южноуральцы посещают театры в период коронавируса

По словам министра культуры, сейчас зрители испытывают психологический барьер.

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Челябинские зрители с опаской посещают театры. Во многом это связано с тем, что поход в места массовых скоплений в эпоху коронавируса связан с определёнными рисками. Об этом сайту «Челябинский обзор» рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин. По его словам, особенно страдают детские театры, поскольку их перестали посещать группы из школ.



«Первое, о чем хочется сказать — у зрителей явно сформировался некий психологический барьер. Идти или не идти куда-то — это серьезный вопрос, ведь поход в любое публичное место сегодня связан с определенным риском. Больше всего страдают сейчас детские театры, ведь они ориентированы на массовое посещение. Детей раньше классами и группами приводили педагоги, сейчас по понятным причинам школы этим не занимаются. Индивидуальные посещения детских театров раньше составляли порядка 10%, теперь только такая форма и есть, и мы на эти 10% и ориентируемся. Пока нас спасает то, что заполняемость залов должна быть порядка 30–35%, и вот с учетом этих ограничений они и заполняются»,— сказал «Челябинскому обзору» министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Также, по слова руководителя минкульта региона, в Челябинске несколько случаев отмены взрослых спектаклей, как по болезни артиста, так и из-за плохого приобретения билетов. Алексей Бетехтин отметил, что последнее произошло из-за того, что часть спектаклей перенесли с весны на осень. Как следствие, дополнительно на эти постановки не продавали билеты, однако в ряде случаев зрители не приходили в театр.

«Зрители или забыли, или испугались, и билеты те сдать забыли. А новые и не продавались. В итоге зал пустой, спектакль отменен. Конечно, перед теми людьми, кто все-таки пришел, руководители театров извинились, их билеты действительны на другие спектакли. В каждом подобном случае приходится регулировать вопрос в ручном режиме, на месте»,— добавил министр культуры.

Алексей Бетехтин отметил, что сейчас у театров закончились перенесенные с весны спектакли, следовательно, идет новое наполнение и новый репертуар. Так, по словам министра, премьеры «Садко» в оперном театре и «Макбет» в Камерном прошли при максимально разрешённом аншлаге. Руководитель министерства культуры региона подчеркнул, что в ситуации с рассадкой людей было принято решение разрешить контактные группы до пяти человек. В таких условиях вместе могут сидеть семьи или компании друзей. При этом следующие за ними места становятся невозможными для покупки.