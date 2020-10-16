Телеканал ОТВ совместно с Министерством культуры Челябинской области запускает новый проект «Золотая коллекция культуры Южного Урала». Концерты и театральные постановки с самых известных сцен города в формате HD позволят насладиться любимыми мероприятиями горожан и сохранить образцы культуры региона в цифровом формате.
Прикоснуться к прекрасному можно будет по субботам: в первом выпуске проекта, который стартует в эфире уже в субботу, в 16:30, зрители услышат один из старейших ансамблей традиционного