ОТВ представляет проект «Золотая коллекция культуры Южного Урала»

В субботнем эфире покажут концерты и театральные постановки.

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Телеканал ОТВ совместно с Министерством культуры Челябинской области запускает новый проект «Золотая коллекция культуры Южного Урала». Концерты и театральные постановки с самых известных сцен города в формате HD позволят насладиться любимыми мероприятиями горожан и сохранить образцы культуры региона в цифровом формате.