В неделю пневмонией заболевает 200 челябинцев, но это в рамках нормы

О ситуации в городе рассказали в Роспотребназоре.

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Каждую неделю больных пневмонией в Челябинске увеличивается на 200 человек. Эта цифра растет, но не стоит пугаться, ситуация соответствует прошлому году, сообщают специалисты Роспотребнадзора.

«Летом в Челябинске регистрируется порядка 150 случаев пневмонии, а зимой эта цифра увеличивается в три раза. Пневмония, как и ОРВИ, сезонное заболевание. Осенью всплеск, потому что все возвращаются из отпусков, и дети идут в школу. Сейчас есть еженедельный прирост заболеваемости, но это нормальная ситуация и она будет продолжаться», — рассказала Татьяна Софейкова, замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Специалисты отмечают, что в этом году количество заболевших на три процента ниже, чем в прошлом. Поэтому говорить об эпидемии нельзя. Самый высокий уровень пневмонии произойдет зимой. Чаще всего пик совпадет с гриппом.

«Самый злой возбудитель пневмонии это грипп. Ведь мы боимся не просто гриппа с температурой и кашлем, а боимся этих гриппозных пневмоний, как осложнений. Этот вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому возникают вспышки пневмоний», — пояснила Татьяна Софейкова, замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Пневмония — это воспаление легких. Заболевание вызывается при помощи микроорганизма. Есть разные бактерии, которые вызывают пневмонию. 60 процентов всех случаев вызывается стрептококами. При определенных ситуациях эта бактерия попадает в легкие и провоцирует воспаление.

В прошлом году был подъем заболеваемости вызванный микоплазмой. Этот возбудитель передается воздушно капельным путем. Может распространятся в детских коллективах и вызвать групповую заболеваемость. В этом году специалисты следят за обстановкой, чтобы не допустить похожей ситуации.