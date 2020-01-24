Мороженое или лекарство. Что эффективнее лечит ангину?

Многие говорят о чудодейственных свойствах любимого многими лакомства.

Послушать 00:00

Часто возникает вопрос, какие продукты могут оказаться полезными при ангине. И очень многие слышали от своих знакомых или родственников, что избавиться от болей в горле можно при помощи мороженого. Но так ли это на самом деле? Мы решили узнать ответ на этот вопрос, потому что сегодня, 24 января, во всем мире отмечается международный день мороженого эскимо.

Поговорив с оториноларингологом Анной Глинкиной мы узнали, что на самом деле, мороженое может даже усугубить болезнь.

«Мороженое, как и холод в частности, является местным анестетиком. Оно действительно замораживает и на некоторое время можно получить облегчение. Но при ангине мороженое будет усугублять, потому что оно будет снижать местные механизмы защиты организма», — делится Анна Глинкина.

Конечно, если уж очень хочется мороженого, то лучше подождать, пока оно подтает и станет более тёплым. Это касается даже здоровых людей.

«Если на морозе съесть холодное мороженое, то можно получить и местное охлаждение. А также можно еще полностью замерзнуть», — рассказала врач-оториноларинголог.

Также врачи говорят о частых случаях переохлаждения организма даже летом. Когда люди только искупаются в водоёме, сразу принимаются есть холодное мороженое. Или в очень жаркий день едят лакомство прямиком из морозилки. Это тоже может привести к заболеванию.

Поэтому, врачи рекомендуют совсем отказаться от мороженого, либо же соблюдать меру. Ну а если болезнь всё-таки пришла, то лечить больное горло стоит обильным тёплым питьём, настоями трав (календула, ромашка, шалфей), либо уже фурацилином, который является антисептическим средством местного действия.