У челябинского бассейна «Строитель» появится пристрой

Конкурс на 118 миллионов рублей разместили на сайте «Госзакупок».

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У челябинского бассейна «Строитель» появится пристрой. Конкурс на монтажные работы был размещён министерством строительства Челябинской области на портале «Госзакупки». Согласно данным сайта, начальная цена строительства пристроя к зданию на ЧМЗ оценивается в 118 133 901 рублей.



Закупка была размещена на 24 сентября, а уже 28 сентября автоматически переведена на этап «Подача Заявок». Согласно размещённому на «Госзакупках» графику выполнения работ, их планируют начать уже в октябре этого года, а закончить — в октябре 2021-го.

В смете контракта указано, что весь проект, с финансовой точки зрения, поделён на 8 разделов. На общестроительные работы планируется потратить 62 239 604, 73 рублей, 11 312 973,73 уйдёт на внутренние инженерные сети, водоподготовка обойдётся в 8 908 152,18 рублей. В 1 020 126,53 рублей оценивается дренажная система, 171 782,82 рублей потратят на подъёмники для бассейнов, 2 779 148,45 — на слаботочные сети, 2 248 599,46 — на наружные инженерные сети. Помимо этого, 7 843 238,10 рублей отдадут под благоустройство. Итого по смете сумма работ равна 96 514 625 рублям, плюс 2%, а это 1 930 292,50 включены в непредвиденные расходы. К этой стоимости добавляется НДС в 20% равная 19 688 983 рублям, что в итоге складывается в 118 133 901,60 рублей.

«Генеральный подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией „Реконструкция здания плавательного бассейна „Строитель“. Пристрой № 2“, ул. 50-летия ВЛКСМ, 14 г. Челябинск», являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту и сдать Государственному заказчику результат выполненных работ»,— гласит приложение № 1 к информационной карте, опубликованное на сайте «Госзакупок».

Отметим, что общая площадь здания составит 1986,66 квадратных метров. Строительство пристроя будет выполнено в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Из областного бюджета на «Строитель» выделят 28,73 миллионов и 89,41 — из федерального.